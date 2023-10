Controllati due cantieri edili a Capizzi e a Roccalumera: contestate violazioni e disposte multe

I carabinieri della compagnie di Mistretta e Messina Sud, con i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina hanno sottoposto a verifica due cantieri edili allestiti a Capizzi e a Roccalumera.

Si tratta di attività finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e l’emersione del lavoro nero, disposti dal comando provinciale carabinieri di Messina, d’intesa con il dirigente dell’ispettorato territoriale del lavoro di Messina Architetto Enrico Zaccone.

All’esito dei controlli i militari dell’Arma hanno accertato violazioni alla normativa di settore e, in particolare, la mancanza delle precauzioni quali l’installazione di parapetti nei pressi di scavi volte a evitare il pericolo per gli operai, la mancanza di misure tecniche necessarie ad eliminare o ridurre al minimo il rischio elettrico, nonché la mancata formazione degli operai sui rischi per la salute e la sicurezza e altro ancora.

Entrambi i titolari dei cantieri sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria ed a loro carico sono state comminate ammende e sanzioni per oltre 58.000 euro, con le contestuali sospensioni delle attività dovute alle gravi violazioni riscontrate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel corso dei controlli, tutti gli operai controllati ed impegnati nelle attività di cantiere, dal punto di vista contrattuale, sono risultati in regola, tuttavia, due lavoratori impiegati nel cantiere di Roccalumera sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per aver utilizzato attrezzature di lavoro non conformi alle disposizioni di legge.

