Serie B Interregionale: La NextCasa Barcellona vuole brindare alla prima vittoria casalinga

E’ tutto pronto per l’esordio casalingo della NextCasa Barcellona contro la Svincolati Milazzo che si presenterà senza il lituano Tarolis e probabilmente senza Battaglia uscito malconcio dal campo domenica scorsa nella vittoriosa partita contro Sala Consilina.

La NextCasa Barcellona vuole brindare con una vittoria l’esordio casalingo stagionale consapevole della forza dell’avversario, solido ed esperto che si basa sulla squadra che l’anno scorso ha vinto il campionato di Serie C Gold.

Saranno tanti i temi di una partita che vedrà di fronte due Coach di Barcellona come Pippo Biondo e Francesco Trimboli che in questi ultimi anni stanno dimostrando tutta la loro preparazione, poi ci sarà il solito calore del pubblico visti i 300 biglietti e 250 abbonati già venduti in prevendita.

La NextCasa, reduce dalla vittoria di giovedì scorso contro la Fortitudo Me, ha lavorato per preparare la partita sia a livello fisico con il preparatore atletico Antonio Nania sia a livello tecnico e tattico.

La Svincolati Milazzo ha dovuto pensare anche su come sostituire Tarolis, per lui stagione finita dopo il brutto infortunio al ginocchio, e sta cercando di tesserare lo sloveno Sedin Karavdic che ha vestito negli scorsi anni la maglia dell’Orlandina Basket.

La terza giornata inizia sabato alle ore 19:00 con Cus Catania – Ragusa, poi domenica alle ore 18:00 il derby messinese Basket School – Fortitudo , Piazza Armerina – Rende, Sala Consilina – Viola e Infodrive Capo d’Orlando – Castanea.