Ricontrattualizzazione a tempo indeterminato dei 1200 contratti di lavoro in scadenza al prossimo 31 dicembre del personale in servizio presso enti in dissesto. Ricontrattualizzazione a 36 ore settimanali di tutti i rapporti di lavoro part-time del personale che fa riferimento di cui all’articolo 30 comma 7 della legge regionale 5/2014. Per i primi il pericolo di uscire dal mercato del lavoro, per i secondi un riconoscimento per essere rimasti a presidio degli enti locali.