Milazzo – Inaugurato il nuovo IKEA Plan & Order Point all’interno del Parco Commerciale Corolla

Apre oggi a Milazzo il nuovo IKEA Plan & Order Point all’interno del Parco Commerciale Corolla. Un format innovativo, con cui IKEA Italia rinnova la sua presenza nel territorio siciliano e punta ad essere sempre più accessibile, offrendo un servizio di consulenza su misura capace di rispondere alle specifiche esigenze delle persone.

Il nuovo Plan & Order Point di Milazzo si svilupperà su una superficie di 110 metri quadrati dedicati alla progettazione dei diversi spazi della casa, dalla cucina al soggiorno alle camere da letto, ma anche uffici, spazi di lavoro e attività commerciali.

I visitatori potranno lasciarsi ispirare da parte dell’assortimento presente nel Plan & Order Point, studiato per andare incontro alle abitudini della clientela siciliana, attraverso proposte che uniscono il design scandivano al gusto locale, dalle cucine con ante a vetro e lavelli in ceramica agli accessori in ottone. Grande attenzione anche all’organizzazione degli spazi – esigenza molto sentita specialmente nelle famiglie numerose – grazie a prodotti funzionali e altamente modulabili, che consentono a ciascuno di dar vita al proprio ordine all’interno delle mura domestiche, dedicando il giusto spazio anche ai più piccoli e permettendo loro di fruirlo in autonomia. Non mancheranno anche piccole soluzioni per le seconde case, molto comuni soprattutto in zona a vocazione turistica come Milazzo.

Con il supporto degli esperti IKEA, sarà possibile pianificare i diversi ambienti attingendo dall’intera offerta di prodotti e soluzioni d’arredo e scegliere la modalità di consegna che più si adatta alle proprie necessità: presso il Plan & Order Point, grazie al servizio Near To You, a domicilio, negli uffici postali del territorio o in uno dei punti di ritiro presenti nella regione.

“Siamo felici di rafforza la nostra presenza nella regione Sicilia e di poter accogliere da oggi anche i clienti di Milazzo e dell’intera provincia di Messina all’interno del nostro nuovo Plan and Order Point” dichiara Daniele Bilardi, responsabile IKEA Sicilia. “Grazie a questo format innovativo che mette al centro i servizi di consulenza personalizzata, già molto apprezzati dai clienti siciliani, portiamo la nostra offerta ancora più vicina alle persone in un territorio per noi molto importante”.

La nuova apertura va ad arricchire l’ecosistema di IKEA in Sicilia aggiungendosi allo store di Catania aperto nel 2011 e al touchpoint inaugurato nel 2018 presso il centro commerciale Forum di Palermo e ampliato lo scorso anno. Un ulteriore passo nella strategia omnicanale di IKEA, che mira a integrare i punti vendita fisici con lo sviluppo del digitale, permettendo così alle persone di scegliere dove e come interagire con il brand scandinavo e la sua offerta.

Da sempre l’azienda non solo vuole ispirare i propri clienti con soluzioni accessibili, ma si impegna anche ad avere un impatto positivo nelle comunità in cui opera. Per questo, in occasione della nuova apertura, IKEA Italia supporterà il Centro Antiviolenza Una di Noi APS, donando gli arredi per un nuovo spazio che sorgerà a Villafranca Tirrena per dare sostegno e rifugio alle donne vittime di violenza.

Un’iniziativa che rientra nel più ampio progetto “Un posto da Chiamare Casa“, con il quale IKEA Italia si impegna, collaborando con associazione e realtà del territorio, a realizzare progetti sociali volti a restituire un senso di casa a chi più ne ha bisogno.