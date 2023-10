L’orlandina Sara La Rosa eletta componente del coordinamento regionale di PA Social

La delegazione siciliana di PA Social, la prima associazione italiana dedicata alla nuova comunicazione e informazione pubblica digitale, ha eletto, nel corso dell’assemblea degli iscritti, il terzo componente del coordinamento regionale. Si tratta di Sara La Rosa, di Capo d’Orlando, giornalista pubblicista dal 2013, con una lunga esperienza nel settore della comunicazione pubblica e territoriale.

Sara La Rosa, esperta in linguaggi del giornalismo e giornalista pubblicista, è stata assessore al turismo del comune di Capo d’Orlando, dal settembre 2018 a gennaio 2020. Attualmente è tra gli esperti per l’assistenza tecnica alla comunicazione per i fondi strutturali della Regione Siciliana.

Sara La Rosa subentra a Gianluca Caltanissetta – dimessosi per impegni istituzionali, a cui va il ringraziamento dell’associazione per il lavoro svolto – completando così la nomina dei coordinatori , che prevede un massimo di tre responsabili in ciascuna delegazione regionale per PA Social, l’associazione nazionale che si occupa di web, social, chat, intelligenza artificiale e tutto quanto e attinente alla comunicazione digitale.

Sara La Rosa si unisce ai due coordinatori “storici”, in carica sin dall’istituzione del coordinamento: Rosario Gullotta e Marina Mancini.

Nel corso dell’assemblea sono state avanzate alcune proposte sulle prossime iniziative dedicate ai temi della comunicazione, dell’informazione e del digitale, in modo da valorizzare ed al contempo utilizzare le specifiche esperienze di ciascun iscritto.