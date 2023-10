Acquedolci, archiviato procedimento per la morte di Federico Latteri. Le parole della vedova

Riceviamo e pubblichiamo una breve nota, inviataci dalla vedova di Federico Latteri, il ciclista di 53 anni morto il 24 luglio 2022 in ospedale, subito dopo che era rimasto coinvolto in un incidente stradale, nel corso del quale era entrato in collisione con un’auto, mentre era in sella alla sua bici, sulla strada provinciale di collegamento tra Sant’Agata di Militello e Torrenova.

Il gip del Tribunale di Patti Andrea La Spada ha archiviato le accuse di omicidio colposo nei confronti della donna che era alla guida dell’auto. Qui la Notizia

Queste le parole della signora Angela:

“Io e i miei figli, dopo questa archiviazione decisa dal Giudice, continuiamo ancora nel silenzio l’elaborazione del lutto di un padre e marito cinquantenne,senza però arrenderci nella ricerca della verità. Prendiamo atto della solidarietà del difensore della persona indagata, fermo restando che la parola fine verrà decretata quando la tesi formulata dai nostri periti, fondata su basi scientifiche verra’ valutata in maniera approfondita con la soluzione di quei dubbi che questo provvedimento lascia irrisolti“