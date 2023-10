Omicidio a Valguarnera Caropepe, muore 47enne. E’ caccia all’uomo nell’ennese

I carabinieri del comando provinciale di Enna sarebbero già sulle tracce di un sospettato per l’omicidio del 47enne Salvatore Roberto Scamacca, avvenuto intorno alle 10.45 in Via Archimede a Valguarnera. L’uomo è stato freddato con alcuni colpi di arma da fuoco, mentre era alla guida della propria Fiat Punto. Il 47enne colpito avrebbe perso il controllo dell’auto, ferendo altre due persone, le cui condizioni non destano, fortunatamente, preoccupazione.

Dai primi accertamenti esperiti, sotto il coordinamento dei magistrati della Procura della Repubblica di Enna presenti sul posto, i sospetti degli investigatori sono attualmente indirizzati nei confronti di Guglielmo Ruisi, 51 anni anch’egli di Valguarnera, con il quale la vittima avrebbe avuto un diverbio nel corso della mattinata.

L’uomo, di cui è stata diffusa una foto, in quanto si teme che possa essere ancora in possesso dell’arma usata per colpire Scammacca, è ricercato dalle forze di polizia. I carabinieri hanno reso noto che il 51enne avrebbe in uso una Mercedes CLK di colore blu targata CY 793 AW.