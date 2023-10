Catania, arrestato 46enne milanese. Aiutò a fuggire uno dei killer di Paolo Salvaggio a Buccinasco

I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Milano, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di un uomo italiano, di 46 anni, ritenuto responsabile, in concorso con altre due persone, dell’omicidio di Paolo Salvaggio avvenuto a Buccinasco nel milanese, l’11 ottobre 2021. L’arrestato, “pregiudicato per reati contro il patrimonio” scrive il comando provinciale dei carabinieri di Milano “è stato localizzato e catturato in Provincia di Catania, dove si era stabilito dopo il delitto.”

Il provvedimento è scaturito dagli elementi emersi da una complessa attività d’indagine svolta dai militari del Nucleo Investigativo di Milano sotto la direzione della locale DDA, a seguito dell’agguato con cui veniva realizzata l’esecuzione di Salvaggio, elemento di spicco della criminalità milanese con importanti contiguità e relazioni sia con la cosca ‘ndranghetista dei Barbaro – Papalia, che con i superstiti del “clan dei catanesi” legato al boss Angelo Epanimonda.

Le indagini, sviluppate attraverso metodologie tradizionali unite a complesse attività tecniche, hanno consentito di inquadrare il contesto nel quale è “maturato” l’omicidio, slegate da dinamiche associative o di controllo del territorio, ma riconducibili a vecchi dissidi maturati nell’ambito della criminalità comune.

Le indagini hanno permesso, inoltre, di ricostruire l’intera progressione dell’omicidio, sia nella fase preparatoria che in quella esecutiva, connotata dai tratti di una vera e propria esecuzione realizzata da due soggetti a bordo di uno scooter che hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco nei confronti del Salvaggio, tre dei quali, tra cui il “colpo di grazia”, lo colpirono procurandone la morte.

Successivamente l’arrestato, alla guida di un veicolo parcheggiato poco distante dal luogo dell’omicidio, avrebbe garantito la fuga di uno dei killer, che aveva abbandonato il motociclo in un’area campestre.

Contestualmente, nella provincia di Milano, sono state eseguite 8 perquisizioni domiciliari nei confronti dei soggetti ritenuti coinvolti, a vario titolo, nella vicenda, finalizzate a raccogliere ulteriori elementi indiziari utili a consolidare ulteriormente il quadro probatorio, con specifico riferimento all’individuazione di tutti i soggetti coinvolti.