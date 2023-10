A20 – Tusa: auto prende fuoco. Coppia fa giusto in tempo a scendere

Un’auto ha preso fuoco stasera al km 141 della A20 in direzione Messina, nel territorio comunale di Tusa.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze per gli occupanti del mezzo, una coppia di coniugi, che all’uscita da una galleria hanno fatto giusto in tempo a scendere dal mezzo e ad allertare i soccorsi. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, ma l’auto é andata quasi completamente distrutta.

Sul posto la Polstrada di Buonfornello e il mezzo del Soccorso Stradale Letizia di Brolo che ha provveduto alla rimozione della vettura.