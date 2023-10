Uno scontro é avvenuto oggi sulla SP 161 che da Militello Rosmarino conduce ad Alcara Li Fusi.

Da accertare le cause del sinistro, in cui sono rimasti coinvolti una Audi A1 che viaggiava in direzione Alcara ed un camion Iveco cassonato, che procedeva in senso opposto.

Ad avere la peggio a quanto pare il conducente dell’auto, che sarebbe stato soccorso da alcuni passanti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Saranno i carabinieri di Militello Rosmarino a ricostruire la dinamica del sinistro.