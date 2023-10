San Piero Patti: massiccia partecipazione alla mobilitazione per difendere l’autonomia dell’istituto comprensivo “Rita Levi-Montalcini”

E’ bastato guardare la sala che sabato scorso ha ospitato la mobilitazione in difesa del mantenimento dell’autonomia dell’istituto comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di San Piero Patti, per capire quanto stia a cuore il problema alle comunità San Piero Patti, Montalbano Elicona, Librizzi e Basicò.

Una sala gremita in ogni ordine di posto, per contrastare le voci insistenti dell’azzeramento dell’autonomia dell’istituto sampietrino. Il dirigente scolastico Maria La Rosa ha spiegato come le leggi in vigore e i numeri diano ragione al mantenimento dell’autonomia.