Ottobrando a Floresta, la 14a sagra del suino nero dei Nebrodi

Seconda domenica di ottobre a Floresta all’insegna di Ottobrando, dedicata alla 14° sagra del suino nero dei Nebrodi. Un tripudio di colori e di odori a Floresta, grazie anche al beltempo, invasa in tutta l’area espositiva e delle degustazioni. Domenica 1 ottobre è stata dedicata ai vasola a crucchittu, domenica prossima 15 ottobre sarà la volta della XX sagra dei funghi. Ora sentiamo le voci raccolte ieri tra gli stand, in una giornata in cui, tra animazione con giochi e balli, è stato possibile visitare anche ciò che Floresta offre riguardo alla sua storia e alla cultura.