Infodrive Capo d’Orlando fa suo il derby contro la Viola Reggio Calabria. Decisivi Palermo e Gatti

Una grandissima Orlandina espugna il “Pala Calafiore” di Reggio Calabria e ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato. La Infodrive passa nel finale per 64-67, al termine di un derby acceso e combattuto fino agli istanti finali. Decisivi nel secondo tempo il capitano Matteo Palermo, giocatore decisamente di un’altra categoria, e Patrick Gatti, che con due triple mette in ghiaccio la partita contro una Viola Reggio Calabria davvero coriacea. Una grande prestazione di squadra in difesa, l’esperienza di Jasaitis, recuperi e rimbalzi in attacco hanno permesso ai ragazzi guidati da coach Bolignano, illustre ex di turno e reggino purosangue, di ottenere la seconda vittoria consecutiva in campionato e di restare in vetta a punteggio pieno con Virtus Ragusa e Bim Bum Rende. Buona la prestazione della Pallacanestro Viola con 11 punti dell’ex Thomas che ci ha creduto sino alla fine ed è stata stesa da due triple di Gatti e dalla maggiore esperienza dell’Orlandina che è stata sostenuta da un buon numero di tifosi giunti con due pullman a Reggio Calabria.

La gara è stata davvero combattuta. Orlandina avanti 13-16 nel primo quarto, mentre la Viola prevale nettamente nel secondo, passando in vantaggio 36-30, all’intervallo. Il terzo quarto si apre con l’Orlandina più determinata in difesa e concreta in attacco. Palermo tiene attaccati i paladini fino al pareggio in step back del veterano Jasaitis sul 40 pari. Gatti dall’angolo mette il canestro del +6, sul punteggio di 42-48, ma Reggio recupera e torna sul 46-48 al 30’. L’ultimo periodo si apre con la Viola che, guidata da Binelli, piazza un parziale di 5-0. Time out immediato di coach Bolignano. Alla ripresa ci pensa Palermo a rispondere al tentativo di break reggino con un 5-0 personale. Jasaitis mette i liberi del 54-57 ed arriva la tripla di Leonardo Marini. Simonetti per la Viola segna e subisce fallo portando la partita di nuovo in equilibrio: 58-60. Patrick Gatti mette dentro una “bomba” pazzesca e Maksimovic risponde con la stessa moneta: 61-63 a 40’’ dal termine. Ma Gatti è clamoroso e segna da casa sua la tripla del 61-66 e stende gli arancioni di casa. Nel prossimo turno i biancoazzurri aspettano alla Infodrive Arena la corazzata Sala Consilina.