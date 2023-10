Operazione antidroga della Guardia di Finanza nel messinese, il plauso della Prefetta Cosima Di Stani

Con una brillante operazione di polizia giudiziaria, significativamente coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Messina, i militari della Guardia di Finanza di Messina, sotto la preziosa direzione del Comandante provinciale Mastrodomenico, hanno dato esecuzione, in data odierna, a 13 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti, indagati, a vario titolo, per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del D.P.R. 309/90, con contestuali perquisizioni personali e locali.

Il Prefetto Cosima Di Stani ha rivolto un messaggio di sincero compiacimento e vivo apprezzamento agli esponenti della magistratura, al comandante provinciale della Guardia di Finanza, alle donne e agli uomini del comando provinciale che hanno operato con determinazione e professionalità nella disarticolazione di un importante gruppo criminale contiguo ad un noto clan mafioso tortoriciano, con legami saldi con fornitori calabresi e catanesi appartenenti, rispettivamente, ai più noti clan criminali dei rinomati comuni calabresi di San Luca e Bovalino, nonché nel comprensorio catanese di Paternò.

“Lo straordinario risultato raggiunto all’esito di questa indagine rappresenta un importante successo non solo per il valore investigativo e la capacità espressa dalla Polizia Giudiziaria, magistralmente coordinata dalla DDA di Messina – ha dichiarato il Prefetto – ma anche una testimonianza della incessante attività di prevenzione e controllo del territorio provinciale pianificata in sede di Riunioni Tecniche di Coordinamento e attuata dalle Forze di Polizia”.