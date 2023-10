Acquedolci – La giovane Arianna di Bartolo in corsa per la finale di Miss Italia

Sono in programma in questi giorni le prefinali nazionali di Miss Italia, che si stanno tenendo nel Comune di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza.

In passerella ci saranno 210 partecipanti, che rappresentano le diverse regioni italiane, in corsa per l’ambito titolo di Miss Italia. Molte le siciliane in corsa che tenteranno di accedere alle finali nazionali, in programma dal 7 all’11 novembre a Salsomaggiore Terme.

Tra di loro in particolare, Arianna di Bartolo, nativa di Acquedolci. 19 anni, lo scorso luglio ha ottenuto il titolo di “Miss Isola del Sole”, durante le selezioni che si sono svolte al Lido San Lorenzo a Noto (SR). Nel suo video di presentazione di “Miss Italia Racconta Italia” descrive le bellezze della cittadina messinese da cui proviene.

Arianna studia giurisprudenza e ha il sogno di diventare avvocato, ma non esclude una carriera nel mondo dello spettacolo come giornalista o presentatrice TV.

Non possiamo che farle un grosso in bocca al lupo.