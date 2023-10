Sant’Agata Militello: la piscina “Wellnext” ospiterà la V fase del campionato regionale delle società FINP

Domenica 15 ottobre la piscina Wellnext, presso il Palasport Mangano di Sant’Agata Militello, ospiterà in mattinata la V fase del Campionato regionale delle società FINP – federazione italiana nuoto paralimpico.

Una competizione che vedrà gareggiare in vasca atleti paralimpici provenienti da tutta la Sicilia, ma soprattutto un’occasione per educare giovani e meno giovani all’inclusività. Ancora una volta lo sport si dimostra lo strumento migliore per abbattere le barriere, dimostrando che è possibile superare i propri limiti e le difficoltà che la vita ci pone davanti, con grinta e autodeterminazione.

“Siamo orgogliosi di ospitare una manifestazione sportiva di rilevanza regionale, tanto più se questa può educare all’inclusione” commenta l’Amministratore Maria Rosaria Catalioto, che aggiunge: “da sempre collaboriamo con enti e associazioni del comprensorio, per rendere lo sport accessibile a tutti e abbiamo in cantiere un nuovo progetto rivolto ai disabili, per il quale abbiamo anche attrezzato la struttura di un sollevatore per la piscina. L’obiettivo è unire lo sport e il sociale, per il bene del territorio”.