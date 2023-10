Messina scelta dall’esperto e dal Coordinatore del progetto “GENPROCURE” inserito el Programma Europeo Urbact Iv

Ancora una volta Messina al centro dell’attenzione internazionale grazie alla svolta che è riuscita a dare soprattutto in ambito di pubblica amministrazione. L’inglese Matthew Baqueriza Jackson ed il portoghese Edgar Azevedo, rispettivamente lead expert e coordinatore generale del progetto “GenProcure” finanziato dal programma europeo URBACT IV, hanno incontrato stamani il Sindaco Federico Basile, il direttore generale Salvo Puccio e l’assessora alle pari opportunità Liana Cannata.

Capire come si muove la pubblica amministrazione nell’ambito delle gare di appalto, se viene osservata la parità di genere questo lo scopo degli incontri programmati dai due esperti con le diverse componenti della città. Matthew Jackson ha dichiarato “che la scelta di Messina non è stata casuale in quanto, la città dello Stretto è partner del progetto; ancora, nella predisposizione delle gare d’appalto, sta applicando le regole per la parità di genere”. Jackson ha fatto capire “che è di estrema importanza avviare un percorso condiviso per giungere a politiche di inclusione eliminando la discriminazione di genere in modo che ogni Stato possa garantire la massima trasparenza soprattutto in ambito di appalti pubblici”. Infine, Jackson ha espresso il desiderio “che a livello europeo si possa realizzare una white list di aziende virtuose cui affidare la realizzazione delle opere previste dalle gare di appalto”. Gli esperti del progetto hanno poi partecipato ad un incontro con la Commissione Consiliare per le Pari Opportunità di Messina insieme ai componenti della rete CUG-CPO.

Nel pomeriggio è stata previsto un ulteriore approfondimento relativo ai contenuti del progetto, con i rappresentanti delle Partecipate del Comune di Messina, e a seguire, con il mondo dell’associazionismo che si occupa di pari opportunità. Il progetto avrà la durata di due anni circa è vedrà coinvolti, oltre al comune di Messina anche Vila Nova de Famalicão (Portogallo), Zagabria (Croazia), Koszalia (Polonia), Ibrany (Ungheria), Alcoy (Spagna), Umea (Svezia), nonché l’Autorità per lo sviluppo ed i progetti internazionali del Cantone di Zenica-Doboi (Bosnia Erzegovina) e l’Associazione per lo Sviluppo della Contea di Satu Mare (Romania).

Salvo Saccà