Brolo, anziana sola colta da malore. Intervento di Vigili del Fuoco

Nella mattinata di oggi, a Brolo si è registrato un intervento di emergenza che ha dimostrato quanto sia prezioso il lavoro dei Vigili del Fuoco.

Una donna anziana è stata salvata da un malore, apparentemente grave, dopo essere rimasta chiusa nella sua abitazione nel cuore del centro storico di Brolo.

La prontezza e l’efficienza dei pompieri hanno fatto la differenza, portando a una rapida risoluzione della situazione. Tutto è iniziato quando alcuni vicini preoccupati hanno notato qualcosa di insolito nella casa dell’anziana signora.

Sentendola lamentarsi e intuendo che qualcosa non andava per il verso giusto, hanno subito chiamato il numero di emergenza per richiedere aiuto. È grazie a questa telefonata che i Vigili del Fuoco sono stati prontamente informati della situazione e si sono diretti “al castello” lungo la via Don Santo, insieme ad un’unità del 118.

Una volta arrivati, i pompieri hanno immediatamente, senza esitazione, deciso di forzare la porta d’ingresso.

Dopo, raggiunta l’anziana signora che era distesa sul letto, già in condizione di salute precaria, hanno reso possibile l’intervento dei medici dell’unità del 118 che hanno iniziato a fornirle le cure necessarie. La donna è stata trasferita in ospedale, dove potrà ricevere gli accertamenti e le cure mediche di cui ha bisogno.

L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa un’ora.