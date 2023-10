Barcellona PG, l’opera di Fabiana Lualdi presente in una prestigiosa rivista

Continuano i riconoscimenti per l’artista Fabiana Lualdi. La sua opera “L’abbraccio”, Acrilico su tela 50×70, è presente sulla prestigiosa rivista “Arte” mensile di arte, cultura e informazione.

L’artista Lualdi, grata e soddisfatta per questo nuovo tassello che la mette in evidenza nel panorama artistico italiano, scrive: “Ringrazio profondamente l’artista e gallerista Arch. Andrea Calabrò per Arte La Principina di Castroreale Messina, anche lui presente con una sua opera insieme ad altri artisti del territorio. Grazie anche alla critica d’arte Prof.ssa Giulia Maria Sidoti”.

Angela Serena Lo Conti