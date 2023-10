Patti: celebrata la “festa dei Nonni” al nuovo plesso scolastico “Milici”

Ringraziare i nonni per quanto fanno da veri “angeli custodi”! In occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico del plesso “Milici” di Corso Matteotti, da poco restituito, dopo i lavori di restyling, ai ragazzi, ai docenti e alle famiglie, che fa parte dell’Istituto Comprensivo “Pirandello”, diretto dalla professoressa Clotilde Graziano, è stata celebrata la “Festa dei nonni”.

I ragazzi hanno dedicato loro canti, coreografie, balli, come segno, appunto, di gratitudine. Il parroco del “Sacro Cuore di Gesù”, don Giuseppe Di Martino, ha presieduto un breve

momento di preghiera, culminato con la benedizione degli zainetti, che non sono solo il “mezzo” per portare a scuola quanto serve per le lezioni, ma anche la “custodia” simbolica dei desideri e dei sogni dei ragazzi.

Tanti i nonni e le famiglie presenti che hanno espresso il loro apprezzamento per

l’iniziativa, all’insegna di un interscambio generazionale in cui i più anziani restano un punto di riferimento ed un esempio di vita, perché – come sottolinea Papa Francesco – “loro si sono sacrificati per noi e noi non possiamo derubricarli dall'”agenda delle nostre priorità”.