Brolo: 78enne coinvolto in incidente a luglio muore al Policlinico

È morto nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Messina dove era ricoverato dallo scorso 15 luglio, a seguito di in un incidente stradale.

Antonino Maggistro, 78 anni, di Brolo, si è spento lo scorso 28 settembre, dopo quasi tre mesi di ospedale. Qui era stato condotto per le gravi ferite riportate nell’incidente che si era verificato intorno alle 19 sulla via Nazionale a Brolo. L’anziano che era piedi, era stato investito da una Fiat 600 in transito, condotta da un un uomo di Capo d’Orlando. Il 78enne aveva riportato vari traumi, in particolare agli arti inferiori, e per questo i sanitari del 118 lo avevano condotto al campo sportivo di Brolo, da dove era stato trasferito in elisoccorso nel nosocomio messinese.

Inizialmente le sue condizioni non avevano fatto temere per la sua vita. Ma nelle scorse settimane la situazione si sarebbe aggravata e il 78enne è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Nonostante ciò, l’uomo non ce l’ha fatta ed è morto giovedì scorso.

Sul posto erano intervenuti i Carabinieri della compagnia di Patti e la Polizia Municipale per i rilievi e la Procura di Patti aveva aperto il relativo fascicolo, in cui risulta indagato – come atto dovuto – il conducente dell’auto coinvolta nel sinistro. Sul corpo del 78enne è stata disposta l’autopsia. La salma giungerà nella chiesa madre di Brolo nel primo pomeriggio di domani, mercoledì 4 settembre. I funerali saranno celebrati alle 16.30.