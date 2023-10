Serie B Interregionale – La Infodrive vince il derby contro gli Svincolati Milazzo per 60-58

Inizia il campionato di Serie B Interregionale e l’Orlandina trova la prima vittoria, anche se a fatica, contro gli Svincolati Milazzo. Un derby arcigno per 40’ di gioco, che alla fine ha visto trionfare i biancoazzurri di coach Bolignano per 60-58, in una Infodrive Arena che ha fatto sentire il proprio calore ai giocatori di casa. Una gara dal basso punteggio, che ha visto Milazzo avanti per oltre 35’, prima dello sprint finale targato Palermo e Mascherpa. Nel finale punto a punto ha prevalso l’esperienza della Infodrive, priva di Jasaitis, fermo per un piccolo acciacco. Soddisfatto coach Bolignano