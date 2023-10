Furci Siculo, ex poliziotto ucciso a colpi di fucile. Un uomo si è costituito

Un ex poliziotto in pensione di Messina, Giuseppe Catania, 63 anni, è stato ucciso nel pomeriggio di oggi sul lungomare di Furci Siculo, a colpi di arma da fuoco.

Le indagini dei carabinieri sono scattatate immediatamente. A quanto pare, però, il presunto omicida, si è costituito nella caserma dei carabinieri di Roccalumera.

L’uomo, un commerciante, avrebbe detto di aver ucciso l’ex agente della squadra mobile di Messina non per ragioni legate alla sua precedente attività lavorativa, bensì per motivi legati alla sfera privata. Sembra che l’arma usata per commettere il delitto sia un fucile.