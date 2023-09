Una passione nata per gioco, che si è poi trasformata in una bellissima realtà. Calogero Rifici, originario di Mirto, ma da anni residente in Toscana per lavoro, qualche anno fa, grazie alla sua passione per la cucina ha creato un blog: “Peperoncini&Dintorni”, dal grande successo, collegato anche con Giallo Zafferano.

Calogero inventa ricette sempre nuove, sfruttando specialmente i cartoni animati.