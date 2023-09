Gioiosa Marea – Discarica abusiva a cielo aperto, denunciati un 53enne e un 38enne

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea, nell’ambito di un’attività finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, hanno denunciato – in stato di libertà – un 53enne e un 38enne, presunti responsabili dei reati di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi.

In particolare, a seguito dei controlli svolti dai militari dell’Arma, è stata accertata la presenza di una discarica abusiva a cielo aperto, realizzata su di un’area comunale di circa 100 mq, realizzata in località Cicero, laddove erano stati accatastati rifiuti eterogenei non pericolosi.

All’esito degli accertamenti, i Carabinieri sono risaliti ai due uomini quali persone utilizzatrici del terreno adibito a discarica abusiva che, in attesa di ulteriori disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, è stata sequestrata.

Il controllo per la tutela dell’ambiente è una delle priorità delle attività preventive e di contrasto poste in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, tenuto conto delle gravi conseguenze che gli illeciti nel settore possono provocare al territorio.