Messina, al via la tre giorni dedicata al “Festival degli Aquiloni”

Giunto alla quinta edizione, il “Festival degli Aquiloni” vedrà a Messina la presenza di oltre 70 amanti/esperti di questo che, potremmo definire un hobby ma anche un ottimo espediente per riunire “la famiglia” (genitori e figli), per vivere momenti spensierati all’aperto ammirando le bellezze paesaggistiche. Nel pomeriggio di venerdì 29 settembre l’inizio degli eventi collegati al Festival mentre la conclusione sarà domenica 1 ottobre. Presenti alla conferenza stampa il sindaco Federico Basile, gli assessori Massimo Finocchiaro e Enzo Caruso, la Presidente di Messina Servizi Mariagrazia Interdonato, Nello Cotugno e Paolo Alibrandi rispettivamente Presidente e segretario della Proloco Capo Peloro organizzatrice dell’evento.

Il festival degli Aquiloni, ha affermato il sindaco Basile, “è uno di quei grandi, importanti eventi che riuniscono l’intera città”. Antipasto della manifestazione di Capo Peloro, ha proseguito Basile, “qualche giorno fa, nella zona sud della città esattamente sul lungomare di Santa Margherita, è stata organizzata un’iniziativa analoga, proprio per sugellare il concetto che Messina è un’unica città che si muove all’unisono per raggiungere obiettivi sempre più importanti”. L’assessore Finocchiaro si è soffermato sul lavoro preparatorio che c’è dietro un evento come il Festival degli Aquiloni; impegno, ha affermato Finocchiaro, “che richiede mesi di organizzazione di tutti gli attori coinvolti nella manifestazione”.

Servizio Salvatore Saccà