Ficarra set a cielo aperto del film “Separati Mai”

Ancora una volta i Nebrodi si trasformano in un grande museo a cielo aperto ospitando il set del film “Separati Mai”, firmato dall’attore e regista Angelo Faraci.

Centinaia le maestranze del settore provenienti dalla Sicilia e da gran parte dell’Italia come Bologna, Milano, Calabria e lo staff tecnico formato da professionisti siciliani e romani che hanno invaso la cittadina di Ficarra, sui Nebrodi, per realizzare l’ultima creatura cinematografica di Faraci.

Campione del mondo in carica per la migliore Regia a Fiuggi al Ciak Film Festival lo scorso giugno e secondo al mondo in Rai Cinema e per la critica, Faraci ha collezionato molti premi in questi anni riuscendo nelle sue creazioni a riprodurre una Sicilia vintage, Neorealista degli anni ’60, ’70.

“In Separati Mai per la sceneggiatura di Rosaria Lo Porto, una storia di Angelo Faraci – dichiara lo stesso regista – parliamo e vediamo una Sicilia magica di un borgo immerso nei Nebrodi in un ambiente rurale dove si privilegiano lo star bene a contatto con la natura e il rapporto uomo, natura e animali con protagonista, oltre a un cavallo incredibilmente dotato e addestrato da Salvatore Canduci, anche la stessa figlia, una storia che sicuramente conquisterà il Cinema Italiano e che in queste ore ha destato tanta curiosità nell’ambito della critica”.

Il progetto è stato prodotto e sarà distribuito dalla Società Ancora Cinematografica di Angelo Faraci con sede legale oggi a Roma e in Sicilia che vede il presidente Faraci tra gli attori protagonisti con la presenza nel cast di Antonello Puglisi già film Santocielo di Ficarra e Picone, Alessandro Alicata, Alessandro Leoni, Marika Faraci, Maria Antonina Macaluso, Italobartolomeo Fucile, Giuseppe Accetta, Rosita Di Luca Cardillo, Erika Mangano, Andrea Inghilleri, Margherita Silvestre, Chiara Canduci, Santina Ricciardi, Giovanna Bucolo, Ausilia Patanè, Rosario Grasso, Vincenzo Di Perna, Jenny Virzì e il grande Stefano La Rosa, attore teatrale di Gioiosa Marea oltre ad essere produttore insieme a Salvatore Segreto.