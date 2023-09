Santo Stefano Camastra, attivato “Belvedere bike”: il bike sharing che sposa ecologia e panorami mozzafiato

Grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Interno, Santo Stefano di Camastra si è dotata del servizio di Bike Sharing.

8 biciclette a pedalata assistita sono state posizionate nei due Belvedere della Città della ceramica, Porta Palermo e Porta Messina, da cui si godono panorami mozzafiato e da dove tantissimi turisti immortalano il passaggio. Punti strategici, dunque, visitati da molte persone, che da adesso potranno utilizzare il servizio per i loro spostamenti.

”Belvedere Bike” così si chiama il progetto, fortemente voluto dall’Assessore Alessandro Amoroso per migliorare i servizi di trasporto per cittadini e turisti, è un servizio utilizzabile scaricando una semplice App.

“Molto presto poi” dichiara l’Assessore Amoroso “questo servizio verrà implementato con 4 macchinette elettriche che funzioneranno sempre con l’attivazione dell’App YouMove e serviranno per chi arriva alla Stazione Ferroviaria di Santo Stefano.”

”A tal proposito, l’amministrazione comunale sta cercando di dotare la cittadina di un servizio navetta capace di collegare i principali luoghi periferici al centro storico.”

Il servizio di bike sharing al momento è stato affidato, in via sperimentale, alla società stessa che ha fornito le biciclette, TMR, nell’attesa di una evidenza pubblica per l’affido definitivo che avverrà nella prossima Primavera 2024.