Sant’Agata di Militello – Grande partecipazione per il torneo di burraco di beneficenza organizzato dal Lions Club

Grande successo e partecipazione per la serata di burraco di beneficenza organizzata dal Lions Club di Sant’Agata Militello, guidato dall’architetto Sandra Russo, nella prestigiosa location del Circolo “Dante Alighieri”.

La cifra raccolta sarà devoluta al comitato di San Giuseppe, Santo Patrono della città. Alcuni soci Lions, ma anche numerosi soci del circolo Dante Alighieri, presieduto dall’avvocato Maurizio Morabito, giocatori dilettanti e provetti come gli amici del circolo di burraco provenienti da Terme Vigliatore, in primis il presidente della Pro Loco Salvatore Milone ed inoltre Paola Bresciano, Tiziana Diliberti, insieme a tanti altri si sono uniti e sfidati in una serie di partite per una buona causa: raccogliere fondi da destinare al Comitato San Giuseppe.

“Un grazie di cuore a tutti gli intervenuti – afferma la presidente Sandra Russo – che giocando e divertendosi nel segno del “We serve” ed invocando il motto “Insieme possiamo”, hanno reso possibile questo grande risultato. Ringrazio tutti gli sponsor che hanno donato regali per tutti i partecipanti, per l’organizzazione Maricetta Mellillo, Angela Gumina, il segretario del Club Francesca Alascia e la componente del direttivo Delia Russo.”

Ai primi tre classificati del torneo a coppie da 4 smazzate, 3 Mitchell e 1 danese, sono state consegnate anche delle targhe ricordo.

Nell’ordine sono stati premiati e si sono classificati sul podio (primi) Salvatore Milone-Gigia Iannello, Paola Bresciano-Orazio Artino e Rita Fachile-Gaetano Maiorca.

Dal quarto posto in poi: Davide Donzelli-Tiziana Diliberti, Angela Gumina-Silvana Spinnicchia, Anna-Angelita, Angela Franchina-Katia Calandi, Sara Parasiliti-Piero Raffa, Gentile Nardino-Rosa Iannello, Sandra Russo-Benedetto Tripodo, Rita Pisani-Anna Maria Sapienza, Calogero Todaro-Paola Vasques, Arianna Cipitì-Delia Russo e Maria Nocifora–Calogero Piro.

Alla serata alla quale hanno inoltre partecipato il presidente Maurizio Morabito, il dottore Pippo Faraci, la dirigente scolastica professoressa Pina Germanò, la dottoressa Luisa Calcaterra ed altri è seguito un momento di convivialità ed il taglio di una torta per festeggiare i vincitori.

La zelante presidente del Lions Club, architetto Sandra Russo è subentrata al ginecologo Umberto Musarra alla guida del sodalizio di servizio santagatese e si è già distinta per il suo attivismo, organizzando, nel mese di luglio un torneo di beach volley a tre ” Lo Sport Palestra di vita” e, di concerto con il Rotary Club locale uno screening cardiologico lo scorso 14 settembre, nella casa di Paul Harris, sita nei locali della Parrocchia Sacro Cuore.