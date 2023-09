Capo d’Orlando: i dieci anni attività dell’Inter Club “Javier Zanetti”

L’Inter Club “Javier Zanetti” di Capo d’Orlando, spegne le dieci candeline. Quest’anno ricorre infatti, il decennale dell’affiliazione al centro coordinamento della società nerazzurra. Il sodalizio nato nel 2015 è diventato ben presto, per numero di soci, il primo della Sicilia.

“Nelle stagioni 2014/15, 2015/16 e 2016/17, siamo riusciti a tesserare tantissimi tifosi, tutti amici legati da una smisurata passione per l’Inter – dichiara il presidente Sebastiano Giuffrida –, noi in rappresentanza di un piccolo centro, siamo riusciti a superare città e tanti altri club con più anni di affiliazione. Un record che fu certificato dal coordinamento di Milano con un riconoscimento che ci è stato consegnato da Nicola Berti: il libro del centenario nerazzurro”.

Giuffrida è alla guida del Club Zanetti della stagione 2014/15 ed è stato il promotore di diverse iniziative. Confermato la scorsa stagione per altri tre anni, nel direttivo, che rimarrà in carica per tutto il 2024, fanno anche parte: Sandro Gazia, Daniele Conti Nibali, Giuseppe Sapone, Carlo Galipò, Ivan Mentisano, Francesco Conforto e Giuseppe Trusso.

“Stiamo programmando l’attività per questa stagione – dichiara ancora il presidente – che oltre alle consuete trasferte per vedere dal vivo la nostra amata squadra, prevede anche delle iniziative sociali e culturali. L’associazione che mi onoro di presiedere, punta a coinvolgere più persone possibili, non necessariamente tifosi. Nella prossima primavera ci saranno almeno un paio di eventi aperti a tutti, è nostra intenzione organizzare qualcosa nella centralissima piazza Matteotti”.

La vita da club oltre a garantire biglietti per lo stadio, la visione in tv delle partite ai soci, prevede anche cene sociali e incontri con ex giocatori.

“Abbiamo già ospitato Giancarlo Pasinato e contiamo di invitare nei prossimi mesi, per festeggiare questi primi dieci anni di attività, un altro grande dell’Inter, speriamo un giocatore scudettato. Ci stiamo lavorando – ammette candidamente Giuffrida che in ultimo commenta positivamente anche la nascita a Capo d’Orlando di un Milan club – ci fa piacere che i nostri <<cugini>> si siano finalmente organizzati. Evidentemente la presenza dell’Inter club Zanetti è servita da stimolo, peccato che non abbiano potuto festeggiare con la vittoria nel derby qualche domenica fa”.