Piraino, il primo ottobre a San Costantino, enogastronomia e artigianato locali con “Arte, Tradizioni e Sapori di Sicilia”

Tutti a lavoro a Piraino per allestire “Arte, tradizioni e sapori di Sicilia”, l’evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche, artigianali ed artistiche del territorio che si svolgerà nel borgo di San Costantino il prossimo 1 ottobre. Una quindicina gli espositori che prenderanno parte alla manifestazione con i loro prodotti.

Il programma di massima, ancora in via di definizione, prevede l’apertura della manifestazione alle 12, con i saluti istituzionali del Sindaco Salvatore Cipriano e l’apertura degli stand. Subito e a seguire sino alle 16 i Kistisemu, compagnia popolar musicale fortemente legata alle proprie radici siciliane e che vanta importanti collaborazioni internazionali. Il gruppo è reduce dall’evento Dior al Castello Lanza di Trabia ed è prossimo a rappresentare la Sicilia al “Columbus day” di New York.

Dalle 13 si aprirà la degustazione dei prodotti tipici del territorio a cura di Trattoria da Costanzo, Ristorante Oasi, Ristorante Pizzeria La Scogliera, TI.PI.CA. Norcineria dei Nebrodi ed Istituto Alberghiero di Brolo.

In contemporanea, a partire dalle 14:00 e fino alle 16 è previsto uno spazio di intrattenimento per i bambini, a cura di Chiara Ceraolo, con un laboratorio creativo e artistico;

Dalle 16:15 in programma l’esibizione di Circo Ramingo con “Stop – Ramingo Solo Show” spettacolo di Circo in strada di Marco Previtera, artista e fondatore della compagnia, seguirà alle 17 la Band SudCantica, con Musica e Danze popolari del Sud Italia.

Per tutta la giornata nei locali del ristorante Costanzo sarà possibile visitare una mostra di arte e mestieri antichi della tradizione siciliana ed una mostra di quadri dell’artista Dario Di Bella, acquarellista che dal 1997 ama rappresentare la provincia di Messina. Le sue opere sono ispirate agli scorci di una Sicilia “che fu” di profondo valore estetico e caparbiamente presente.

Previsto anche un incontro con l’intellettuale siciliano Luciano Armeli Iapichino, autore di numerose pubblicazioni e relatore in prestigiosi spazi culturali della penisola, conversa con i cittadini sulla Sicilia e sulle tematiche affrontate nelle sue opere.

I visitatori potranno fruire anche del servizio bus navetta.

Carico di entusiasmo anche il primo cittadino Salvatore Cipriano: “Dopo il successo dell’anno scorso con la Festa del Ficodindia, l’1 Ottobre la frazione San Costantino sarà il palcoscenico di un’altra importante manifestazione culturale e gastronomica che richiama l’Arte, le Tradizioni e i Sapori di Sicilia, con particolare attenzione ai Nebrodi “ ha dichiarato alla stampa Cipriano. “La manifestazione è totalmente finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura che, anche quest’anno, con un contributo di 15.000,00 euro, ha voluto sostenere e valorizzare il nostro territorio premiando il progetto presentato dall’Amministrazione comunale.”