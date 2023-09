Vittoria, video shock di botte tra giovani. Il sindaco Aiello “Mobilitazione cittadina contro la violenza”

“Il Sindaco Francesco Aiello e l’Amministrazione comunale, esprimono solidarietà al ragazzo aggredito e massacrato di botte da un coetaneo, all’interno di un distributore di bevande h24 di via Adua. Il primo cittadino ha fatto sapere che è sua intenzione invitare la vittima dell’aggressione al palazzo municipale, per esprimere vicinanza al giovane e alla sua famiglia.”

Così ieri sulla pagina facebook del comune di Vittoria, nel ragusano, dove si è diffusa la notizia circa un video in cui un giovane ne picchia violentemente un altro, mentre un altro ragazzo filma tutto con lo smartphone, all’interno di un distributore h24.

Una scena terribile, quella diffusa anche da alcuni quotidiani, in cui due giovani discutono, sembra per un presunto sguardo di troppo della vittima alla fidanzata del presunto aggressore. Nel video si vede un diciottenne, a quanto pare di origini albanesi, prima insultato da un coetaneo vittoriese, poi aggredito brutalmente dallo stesso prima con un pugno che lo ha scaraventato contro un distributore automatico, facendolo scivolare a terra, poi con calci e pugni alla testa e al volto, mentre il malcapitato tenta di proteggersi con le braccia. La scena viene ripresa da un altro ragazzo, poi l’intervento di un altro giovane che ferma e allontana il vittoriese, mentre la vittima rimane a terra. Sulla vicenda pare siano state avviate indagini da parte delle forze dell’ordine, visto che il video sarebbe circolato in rete, in una esibizione di forza che parrebbe ripresa volutamente e che lascia sgomenta la comunità di Vittoria e non solo.

La notizia, infatti, è rimbalzata sui quotidiani on line nazionali. Il diciottenne albanese non avrebbe riportato gravi ferite, ma stamattina l’Amministrazione Comunale di Vittoria, dove recentemente si sarebbero registrati diversi episodi di violenza e micro criminalità, ha lanciato il suo grido di allarme, chiamando alla mobilitazione la cittadinanza tutta per organizzare una grande manifestazione cittadina per venerdì, 20 ottobre alle ore 10 in piazza del Popolo all’insegna del “Non passeranno!” con cui far sentire voce potente della parte sana e maggioritaria di Vittoria contro chi vuole distruggere la civile convivenza in Città e chieda: al Governo Regionale ed al Ministero dell’Interno un potenziamento degli effettivi delle forze dell’ordine, parametrato sia alla popolazione di Vittoria (ottava Città della Sicilia) sia all’importanza economica del territorio, tra i più ricchi dell’Isola. L’Amministrazione Comunale fa infine appello alle forze politiche tutte, a prescindere dal ruolo svolto in Consiglio Comunale, ad abbassare i toni delle polemiche e avendo a cuore le sorti future della Città, a partecipare alla manifestazione coinvolgendo ciascuno per i propri ruoli, i loro rappresentanti alla Regione ed al Parlamento perché tutti insieme salvaguardino la vita della nostra Città.”