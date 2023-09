Capo d’Orlando – Parcheggi a pagamento, udienza il 19 ottobre

Si discuterà il 19 ottobre prossimo il ricorso riguardante il servizio per l’installazione di parcometri ed il controllo delle aree destinate a parcheggio di sosta a pagamento a Capo d’Orlando. Così hanno deciso con loro ordinanza i giudici della quarta sezione del Tar di Catania.

Al Tar si è rivolta la “Ditech srl”, rappresentata dall’avvocato Enrico Fioretti ed è opposta al comune di Capo D’Orlando, rappresentato dall’avvocato Gabriella Sgrò; il ricorso è stato presentato nei confronti della “Ecoparking srl”, rappresentata dagli avvocati Massimiliano Mangano e Lucia Interlandi.

E’ stato chiesto l’annullamento della determinazione 95 del 2 febbraio 2023, con cui il Comune di Capo d’Orlando ha aggiudicato a Ecoparking il servizio per l’installazione di parcometri ed il controllo delle aree destinate a parcheggio di sosta a pagamento. L’1 luglio scorso la ditta aggiudicataria ha depositato il contratto d’appalto stipulato nelle more del giudizio. Per i giudici del Tar è necessario che le parti forniscano chiarimenti sullo stato di esecuzione del contratto e tenuto conto che l’eventuale domanda risarcitoria deve essere proposta nello stesso giudizio di annullamento, per il ristoro del danno subito e provato; si è ritenuto quindi di assegnare il termine di quindici giorni per l’adempimento di quanto è stato richiesto, rinviando per la trattazione del giudizio all’udienza pubblica del 19 ottobre prossimo.