Capo d’Orlando – Mancata erogazione del contributo per i libri scolastici, interrogazione della minoranza

I consiglieri comunali del gruppo di minoranza “CambiAmo Capo” hanno presentato una interrogazione all’Amministrazione comunale sulla mancata erogazione del contributo relativo alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito. I consiglieri Felice Scafidi, Linda Liotta, Sandro Gazia, Giuseppe Truglio e Renato Mangano ricordano al sindaco Franco Ingrillì e alla giunta che il Comune di Capo d’Orlando risulta assegnatario della somma di 27.600 euro ma, nonostante questo, lamentano il ritardo nell’erogazione del contributo.

Nell’atto si legge di sapere “quali sono le motivazioni che stanno causando il ritardo nell’erogazione del contributo relativo alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito”. Si chiede risposta scritta ed inserimento come punto all’ordine del giorno aggiuntivo nella prossima seduta del consiglio comunale, già convocata dal presidente Cristian Gierotto per il 3 ottobre.