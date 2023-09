In Sicilia ripartono le iniziative dell’ARF Spettacoli. Ritorna il concorso “Ragazza e Ragazzo dell’Anno”

Dopo la straordinaria stagione caratterizzata da 18 selezioni, tanti casting e tanti talenti siciliani che hanno calcato il palco degli eventi organizzati dall’ARF Spettacoli si riparte con due giornate dedicate all’iscrizione per partecipare ai concorsi Little Babies Italia per bambini da 1 a 10 anni, Miss Mascotte Italia per bambine da 11 a 13 anni, Miss Reginetta d’Italia riservato alle ragazze dai 14 ai 29 anni, Miss Reginetta d’Italia Over che mette in luce la bellezza delle signore dai 30 ai 60 anni e per partecipare all’undicesima edizione del festival canoro Cantando Sanremo.

Saranno due giornate di grande festa al Centro Commerciale Milazzo il 7 e 8 ottobre dove i responsabili dell’ARF Spettacoli sono pronti ad iscrivere e dare informazioni a tutti coloro che sono interessati ad iniziare la nuova stagione all’insegna del divertimento e all’alta professionalità.

Le finali di Riccione, che hanno illuminato il fine agosto e l’inizio di settembre, hanno regalato tante emozioni e tanti sorrisi alle Miss siciliane che hanno avuto la fortuna di essere tra le protagoniste di un evento molto partecipato dal pubblico e dai vip, basti pensare gli illustri ospiti come Manuela Arcuri, Matilde Brandi, Massimo Boldi, Roberto Farnesi, Pago, Max Cavallari, Giovanni Cacioppo, Peppe Convertini e tanti altri.

Un turbinio di emozioni presentate dal nostro Francesco Anania che ha affiancato la splendida Sofia Bruscoli e raccontato le varie fasi della finale.

Una stagione che ha portato alla conquista della fascia sponsor “Diadema Academy” la bella catanese Adriana Zuccaro.

Dal 7 ottobre si riparte con grande entusiasmo e nuovi obbiettivi da raggiungere, come quello del ritorno del concorso RAGAZZA e RAGAZZO dell’ANNO, per regalare ancora una volta una stagione da brividi ad aspiranti Miss e a talentuosi cantanti.

Tutti al Centro Commerciale Milazzo, il 7 e 8 ottobre, per conoscere il mondo dell’ARF Spettacoli. Per informazioni basta chiamare la segretaria Nuccia Sottile al 339 82 54 709.