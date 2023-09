È morto il boss Matteo Messina Denaro

È morto Matteo Messina Denaro. Il boss della mafia aveva 62 anni ed era ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale San Salvatore a L’Aquila per un tumore al colon giunto al quarto stadio.

Messina Denaro era da tre giorni in coma irreversibile per le conseguenze del cancro. Assistito fino all’ultimo dagli specialisti della terapia del dolore che lo hanno preso in carico dopo la sospensione di qualsiasi terapia oncologica. E’ stato lo stesso boss, arrestato lo scorso 16 gennaio dopo 30 anni di latitanza, a chiedere di evitare l’accanimento terapeutico. Stanotte il decesso.

È stato l’ultimo protagonista della stagione delle stragi ad essere catturato. Dopo 30 anni di latitanza è stato arrestato lo scorso 16 gennaio nella clinica Maddalena di Palermo, dove si stava curando sotto falso nome.

La sua cattura aveva suscitato stupore, ma la prigionia è durata solo 8 mesi, rispetto ai vari ergastolo che aveva accumulato. Non si è mai pentito, era fra i mandanti delle stragi di Capaci e di via d’Amelio, delle bombe di Firenze, Roma e Milano. All’ergastolo era stato condannato anche per il sequestro e l’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo. Adesso la sua morte, con tanti misteri e domande che rimarranno ancora senza risposta.