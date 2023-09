Ponte Naso, fuoco e acqua causano una frana in contrada Catena. Sgombrate tre famiglie

Disastro ieri in contrada Catena a Ponte Naso, sul versante est della collina.

Dopo le fiamme che hanno devastato tutto, il terreno ha ceduto sotto il peso della bomba d’acqua che si è abbattuta sulla frazione.

Una colata di fango e detriti si è riversata sulle abitazioni del luogo, invadendo i piani bassi delle case e la strada. Danni a strutture pubbliche e private.

Sgombrate tre famiglie. Due di queste hanno trovato sistemazione temporanea presso proprie abitazioni in un comune vicino, la terza, invece presso parenti.

Tempestivo l’intervento delle autorità.

Il Sindaco di Naso, Gaetano Nanì ha predisposto un’ordinanza con interventi in urgenza per sgomberare l’area da fango e detriti, attivando diverse ditte private, che hanno lavorato fino a tarda sera per ripulire, nonché tutti i controlli necessari a garantire la sicurezza e la stabilità delle infrastrutture.

Gli interventi andranno avanti anche la prossima settimana.