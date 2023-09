Capo d’Orlando – La scuola di danza Tersicore ha ospitato la Prima ballerina Anbeta Toromani – VIDEO

La scuola di danza Tersicore Arte Danza ha ospitato ieri la Prima ballerina Anbeta Toromani. E’ stata un’idea della direttrice della scuola Grazia Martelli, in modo che si potesse svolgere uno stage di danza classica di alto profilo. Per la direttrice l’obiettivo è portare la grande danza classica a Capo d’Orlando. Questo ha permesso alla sua scuola in questi 25 anni di attività di formare tanti giovani talenti per il mondo della danza classica.

Anbeta è una ballerina che il pubblico italiano conosce soprattutto per la sua partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi”, programma in cui ha ballato per tanti anni: prima come allieva, poi nel corpo di ballo e successivamente come docente ospite.