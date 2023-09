Incidente autonomo nel pomeriggio, sulla S.S. 116, che da Capo d’Orlando conduce a Naso.

Un’auto, una Fiat, si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. Ferita una signora di 60 anni, che dopo le prime cure sul posto è stata condotta, con l’ambulanza, all’ospedale di Sant’Agata di Militello.

Sul posto per i rilievi la Polizia Locale di Capo D’Orlando nelle persone dei commissari Gugliotta e Di Salvo e degli Ispettori Leonino e Paparoni.