Non si ferma la morsa degli incendi in Sicilia. Anche stasera fiamme alte in provincia di Messina: roghi a Ponte Naso, Ficarra e Sant’Agata di Militello.

Fiamme alte in c.da San Leo del comune santagatese, con il rogo che è arrivato a lambire le case, portando all’evacuazione di diversi cittadini. Sul posto Vigili del Fuoco e Protezione Civile