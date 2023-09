Ancora incendi in Sicilia in questo tragico pomeriggio di scirocco.

I piromani hanno approfittato della giornata calda per appiccare incendi in tutta l’isola. Colpita in particolare la provincia messinese: un altro rogo è scaturito a Pontenaso, nei pressi del viadotto della A20.

Il fumo ha invaso la carreggiata autostradale e le colline adiacenti. Sul posto un elicottero per tentare di spegnere le fiamme, che sono però alimentate dal forte vento di scirocco.