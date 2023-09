Incendi: circolazione ferroviaria sospesa tra Santo Stefano e Caronia

La circolazione ferroviaria è sospesa tra Santo Stefano e Caronia per un incendio in prossimità dei binari dalle ore 13:20 sulla linea Messina – Palermo. Così informa Rfi. È in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Altri incendi si sono verificati in svariate zone della provincia di Messina: nella zona Pigno in territorio di Furnari fino alla statale 113 (la foto si riferisce a questo incendio) e poi ancora a Militello Rosmarino e sulla strada provinciale che da Falcone conduce a Montalbano Elicona e anche sulla liea ferrata.

A questi ultimi si è aggiunto un altro incendio di grandi proporzioni a Ponte Naso.