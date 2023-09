Il cantante messinese Delvento protagonista alle audition di X Factor 2023

Ieri sera durante la messa in onda delle Audition della 17esima edizione di X Factor il talentuoso cantautore pop Delvento, originario di Messina, ha calcato il palco dell’Allianz Cloud di Milano, offrendo una riscrittura intima della celebre canzone “Fiore di Maggio” di Fabio Concato. Il pubblico presente in studio, così come i quattro giudici della giuria, sono stati profondamente colpiti dalla sua Dolce Performance. Con una voce intima e avvolgente, Delvento si è esibito accompagnato solo dalla sua chitarra regalando al brano un tocco personale e delicato.

Carmelo Genovese, in arte Delvento, ha lasciato il “destino da ufficio” che lo aspettava in Sicilia per scappare a Milano sul divano di un amico. Da lì è approdato sul palco di X Factor, dove accarezza alla chitarra la cover di Fiore di Maggio di Fabio Concato. Per Ambra, il concorrente mostra “una verità rara in questo momento storico, che andrebbe preservata come i panda”. Sono quattro sì!

La sua interpretazione ha catturato l’essenza della canzone, trasmettendo emozioni che hanno toccato il cuore di tutti i presenti.