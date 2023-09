Torrenova, lascia l’assessore Sciortino. Al suo posto nominato Salvatore Civello

Avvicendamento nella composizione della Giunta Comunale di Torrenova. Si è infatti dimesso per motivi personali l’assessore Giuseppe Sciortino. Al suo posto subentra Salvatore Civello, già componente della giunta guidata da Salvatore Castrovinci nella scorsa sindacatura e impegnato in politica dal 1994.

La decisione di Giuseppe Sciortino di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Assessore Comunale, per motivi personali, è stata accolta dal Sindaco e dai rimanenti componenti della Giunta con rammarico in considerazione della esperienza fatta insieme, lavorando con passione e impegno per il bene della nostra comunità.

“A lui va la gratitudine per il lavoro svolto, con diligenza e serietà, nel corso del suo mandato durante il quale sono state condivise decisioni e progettualità per la nostra comunità.” fanno sapere con una nota sindaco e amministrazione comunale.

Dopo un confronto con i componenti della Giunta e della maggioranza consiliare, il Sindaco ha provveduto a ricostituire il plenum dell’organo esecutivo con il rientro in Giunta di Salvatore Civello che, forte della sua esperienza, capacità amministrativa, nonché di grande equilibrio, darà continuità all’azione amministrativa. Salvatore Civello affronterà sin da subito le questioni aperte lavorando insieme alla Giunta per l’attuazione del programma di mandato.