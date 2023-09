Sinagra, al via i lavori di rigenerazione degli spazi pubblici del lungofiume. Soddisfatto il sindaco Musca

Sono stati consegnati ieri mattina i lavori di manutenzione straordinaria per la rigenerazione degli spazi urbani del lungofiume di Sinagra.

Presenti il Sindaco Nino Musca, l’Assessore ai Lavori Pubblici Marzia Mancuso, il direttore dei lavori l’architetto Paolo Recupero, Antonino Rizzo rappresentante dell’impresa che seguirà i lavori C&P Srl, il Rup Pippo Franchina e Maria Mola per l’ufficio tecnico.

Si tratta di un intervento finanziato con decreto 1622 del 14 giugno 2022 a firma del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, delle Mobilità e dei Trasporti per un totale di € 994.042,59, grazie al quale verranno rigenerati gli spazi pubblici urbani lungo la Via Prof. Umberto Corica nel tratto compreso tra la Grotta del Beato Diego di Sinagra e piazza S. Teodoro. La gara, espletata dalla centrale di committenza Asmel di Gallarate, è stata aggiudicata alla ditta C&P s.r.l. di Barcellona P.G. lo scorso maggio, per un importo di € 675.374,66, oltre IVA, di cui 28.294,29, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, su una base d’asta di € 752.227,40. A disposizione della stazione appaltante resteranno dunque oltre 240 mila euro.

I lavori prevedono in particolare il rifacimento e l’ammodernamento delle aree pedonali e l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione del lungofiume, della villa del monumento ai caduti e della villetta del monumento all’emigrante.

“Esprimo grande soddisfazione per l’avvio dei lavori che consentiranno al nostro lungofiume di essere reso ancora più bello e fruibile” ha dichiarato il sindaco Nino Musca “Rinnovo il mio sincero ringraziamento agli assessori regionali Marco Falcone e Alessandro Aricò e al dott. Giuseppe Li Volti per l’attenzione che hanno mostrato nei confronti di questo importante progetto per la comunità di Sinagra. Rivolgo un forte ringraziamento anche a tutti coloro si sono spesi per il raggiungimento di questo importante obiettivo.” conclude il primo cittadino.