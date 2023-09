Patti: il professore Gianfranco Natale ha ottenuto il premio “Etnastar al talento”

Il professore Gianfranco Natale, editore della Kimerik e docente di lettere della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” di Patti ha ricevuto, nell’ambito del premio letterario “Etnabook”, il premio “Etnastar al talento”.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella Corte del Palazzo della Cultura di Catania. Al professore Natale è stato riconosciuto il merito per essere stato capace di attrarre tanti scrittori che hanno, appunto, scelto un editore siciliano e un’azienda di Patti.

La Kimerik, fondata dal docente, ha già pubblicato, infatti, opere di più di quattromila scrittori, di tutta Italia, dimostrandosi una realtà molto interessante, presente alla Fiera del Libro di Roma, Torino, Francoforte e New York.

Ovviamente Gianfranco Natale non nasconde la propria soddisfazione: “Sono strafelice di aver avuto un simile riconoscimento che è principalmente un premio al lavoro costante svolto dalla casa editrice Kimerik nel panorama letterario non solo siciliano ma di tutta Italia. Il premio è anche uno stimolo a proseguire sulla strada intrapresa a servizio e per la diffusione della cultura”.