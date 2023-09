Ditta catanese di e-commerce nascose vendite per 3,4 milioni: imprenditore denunciato

La ditta di e-commerce avrebbe evaso tasse per 3,4 milioni. E’ quanto emerso da una indagine dei Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania dopo una verifica fiscale.

L’attività ispettiva, eseguita da unità specializzate del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania per gli anni d’imposta dal 2019 al 2021, ha permesso di appurare la presentazione di dichiarazioni fiscali annuali non veritiere e l’omessa presentazione delle stesse allo scopo di occultare sistematicamente al Fisco i ricavi annualmente conseguiti nell’esercizio dell’attività economica.

In particolare è stato accertato un volume complessivo di vendite non dichiarate al Fisco per 3,4 milioni di euro.

Il titolare della ditta individuale è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Catania, oltre che per i profili di evasione fiscale, anche per aver occultato o distrutto le scritture contabili in modo da non consentire o comunque rendere difficoltosa la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.