San Salvatore di Fitalia: interventi di manutenzione su arterie e caditoie

Sono iniziati oggi a San Salvatore di Fitalia gli interventi di manutenzione che interesseranno arterie e caditoie, che si rendono necessari anche per la loro messa in sicurezza.

I lavori, di importo complessivo pari a circa 60.000,00 euro, saranno effettuati dalla ditta “Carcione Calogero”, e riguarderanno caditoie e asfalto di via Corso del Popolo e Via Vittorio Emanuele, la strada di collegamento in località “Liresti” fino a contrada San Biagio -sistemazione e bitumazione, la strada di collegamento di contrada Sant’Adriano – Scorrevole Tortorici – sistemazione e bitumazione- il centro Urbano, tratti ingresso del paese – piazza Santa Caterina, le strisce pedonali, parcheggi e segnaletica verticale nelle arterie del Centro Urbano e infine la strada località Franco.