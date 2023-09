Messina: la Polstrada incontra i cittadini

#SafetyDays a Messina. Facciamo prevenzione, parliamo di #sicurezzastradale con i poliziotti della Sezione Polizia Stradale di Messina.

La #Polstrada, la Specialità della Polizia di Stato quotidianamente impegnata su strade e autostrade per garantire sicurezza, rispetto delle regole e soccorso in caso di necessità, incontra domani – 20 settembre – i cittadini per dialogare su buone prassi da applicare in strada e normativa in atto.

Sarà possibile visionare e comprendere il funzionamento di strumenti in dotazione come l’etilometro, il precursore e l’autovelox, giornalmente utilizzati con l’obiettivo di prevenire e ridurre gli incidenti stradali.

All’incontro i poliziotti faranno provare gli occhiali alcol-visual che simulano la condotta di guida in condizioni di ebbrezza.