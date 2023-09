San Fratello: la solennità di San Benedetto ed il concerto di Amedeo Minghi

Si sono tenuti ieri, domenica 17 settembre, i festeggiamenti a San Fratello in onore del protettore San Benedetto.

Alla processione, oltre alle autorità militari, hanno partecipato numerosi sindaci e amministratori locali.

La giornata si è poi conclusa con lo spettacolo musicale, offerto dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Pro Loco e l’Assessorato Regionale al Turismo, del famoso cantautore Amedeo Minghi, in uno al proprio coro e concerto di violinisti, per una serata di altissimo livello musicale.

Per l’occasione San Fratello ha ospitato migliaia e migliaia di fedeli e appassionati provenienti da tutto l’interland, per una piazza gremita di gente come raramente si è vista a San Fratello.

“Quella di Minghi rappresenta la ciliegina sulla torta dopo un estate ricca di eventi, molto apprezzati e partecipati”.

Prossimo appuntamento domenica 8 ottobre, data in cui si terrà la 63° edizione della mostra cavallo, evento che attrae dai giovani agli anziani, che richiama migliaia di appassionati per una giornata dedicato alla razza equina in mezzo alla natura e al buon cibo locale.

“Nonostante il recentissimo insediamento, la nostra amministrazione composta da tanti giovani, sta dando evidenza di competenza, volontà e attaccamento al proprio paese e alle proprie tradizioni”.